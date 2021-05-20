"Спутник V" могут начать исследовать на детях в ближайшие недели

Москва. 20 мая. INTERFAX.RU - Исследования вакцины от коронавируса "Спутник V" на детях может начаться в ближайшие недели, сообщил директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Минздрава России Александр Гинцбург.

"Надеюсь, в ближайшие несколько дней мы получим ответ на этот вопрос для того, чтобы в ближайшие недели приступить к этому исследованию (применению "Спутника V" для детей - ИФ), потому что сама жизнь заставляет задумываться над этим для того, чтобы наших детей защитить", - сказал Гинцбург в эфире телеканала "Россия-24" (ВГТРК).

Ученый выразил надежду на то, что вакцина будет защищать детей как от существующих штаммов коронавируса, так и от тех, которые могут появиться.

В феврале мэр Москвы Сергей Собянин сообщал, что в столице планируется провести три фазы клинических исследований "Спутника V" на подростках 14-18 лет.