Голикова призвала ВОЗ ускорить процедуру преквалификации COVID-вакцин

Москва. 21 мая. INTERFAX.RU - Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) необходимо ускорить процедуру преквалификации новых вакцин от COVID-19 для расширения количества препаратов, участвующий в программе COVAX, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

"Видим резервы для повышения практической отдачи от деятельности образованной в прошлом году инициативы по ускорению доступа к средствам для борьбы с COVID-19 и ее вакцинному компоненту - COVAX (всемирная инициатива по обеспечению доступности вакцин против COVID-19). Нужно ускорить в ВОЗ процедуру преквалификации новых вакцин, расширения списка вакцин в портфеле указанного механизма", - сказала Голикова, выступая на Глобальном саммите по здравоохранению в пятницу.

На сегодняшний день три российские вакцины от коронавируса - "Спутник V", "ЭпиВакКорона" и "КовиВак" - подали заявку на преквалификацию в ВОЗ.

Вице-премьер отметила, что Россия нацелена на "дальнейшее наращивание потенциала глобального здравоохранения при координирующей роли ВОЗ".

"Будем способствовать полноценной реализации международных медико-санитарных правил, достижению всеобщего доступа к услугам здравоохранения", - добавила она.