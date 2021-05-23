Вице-премьер Чернышенко отметил потенциал экотуризма в России

Также он заявил о необходимости решать проблему труднодоступности и дороговизны Камчатки для туристов

Москва. 23 мая. INTERFAX.RU - Россия входит в первую пятерку стран по количеству природных объектов и способна стать лидером в направлении экологического туризма, заявил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко в ходе совещания по развитию туристического потенциала особо охраняемых природных территорий на Камчатке.

"Страна имеет огромный потенциал для развития экотуризма и для того, чтобы стать лидером в этом направлении", - сказал вице-премьер, подчеркнув, что в РФ необходимо создать условия для путешествий и знакомства с уникальными территориями.

Чернышенко отметил, что данный вопрос обсуждается на Камчатке не случайно, поскольку в регионе расположена одна из "самых хрупких ценностей" - Долина гейзеров.

"Это одно из самых чувствительных направлений, когда необходимо соблюсти баланс между сохранением природы, экологии и организации доступного туризма в этих территориях. Прежде всего, для местных жителей, но и, конечно, гостей, которые мечтают попасть в эти уникальные места", - сказал Чернышенко.

Вице-премьер напомнил, что всего в России около 12 тыс. особо охраняемых природных территорий, что составляет около 12% от площади всей страны.

"На долю экологического туризма в общей структуре отечественного туристического рынка приходится только 2%. Это очень мало. Например, по данным всемирной туристической организации, Россия занимает пятое место в мире из 133 стран по числу природных объектов. При этом по открытости туризма, то есть по доступности этих территорий, мы занимаем 108 место. Это недопустимо, мы должны с этим работать", - уточнил вице-премьер.

Чернышенко заявил, что необходимо сформировать предложения для туристов на основе преимуществ, данных природой. Вместе с тем он заявил о необходимости решать проблему труднодоступности и дороговизны Камчатки для путешествий.

"В России половина наших жителей никогда не бывала в национальных парках. Это то, чем мы сейчас должны заниматься и улучшать. Здесь, на Камчатке, с губернатором обсуждали - всего 20% жителей когда-либо были, например, в Долине гейзеров или других местах, прежде всего, из-за своей труднодоступности и дороговизны. С помощью национального проекта "Туризм - индустрия гостеприимства" мы получили большой арсенал инструментов, который позволит эту ситуацию изменить", - отметил Чернышенко.

Вице-премьер подчеркнул, что одна из проблем - финансирование особо охраняемых природных территорий (ООПТ). Доход заповедных зон в России составляет около 1 млрд рублей в год, а расходы на содержание очень значительные. Доходы от туризма и охраняемых территорий в других странах в 20-30 раз выше.

Ключевым моментом для решения проблемы доступности вице-премьер РФ назвал логистику. По его оценке, существующая инфраструктура при минимальных улучшениях позволит в десять раз увеличить количество туристов, которые будут посещать эти места.

В среду премьер-министр России Михаил Мишустин по итогам совещания у президента РФ Владимира Путина поручил Чернышенко вылететь на Дальний Восток, чтобы разобраться с вопросом развития туристического потенциала Долины гейзеров и Камчатского края.