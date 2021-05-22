Чернышенко назвал способы увеличения турпотока в Долину гейзеров

Москва. 22 мая. INTERFAX.RU - Вице-премьер Дмитрий Чернышенко во время рабочего визита на Камчатку заявил, что турпоток в регион будет увеличен за счет расширения инфраструктуры и малой авиации.

"Сегодня наметили первоочередные шаги по расширению инфраструктуры Долины гейзеров - пешеходных дорожек и площадок. Их реализуем уже в этом году за счет инструментов нацпроекта по туризму. Регион готовит заявку. Это уже нам даст увеличение турпотока", - цитирует вице-премьера его пресс-служба.

Чернышенко также отметил, что отдельное внимание при подготовке инфраструктуры необходимо уделить возможности посещения этих мест маломобильными группами населения.

По словам губернатора Камчатского края Владимира Солодова, за время туристического сезона в долине успевают побывать порядка 5,5 тысяч человек. Он подчеркнул, что перед руководством края и учеными Кроноцкого заповедника стоит задача сделать Долину гейзеров более доступной, с учетом ее статуса особо охраняемой природной территории.

В ходе рабочей поездки Дмитрий Чернышенко осмотрел и другие туристические объекты Камчатского края: вулканы Узон, Крымский и другие.

Вице-премьер отметил, что увеличение турпотока будет осуществляться, в том числе, за счет создания дополнительных мест размещения и повышения транспортной доступности. Основной акцент планируется сделать на малой авиации.

"Это самый эффективный и самый доступный способ соединения регионов здесь на Камчатке. Видим, что взлетно-посадочную полосу в поселке Жупанова можно восстановить", - сказал вице-премьер.

Он также заявил, что уже есть инвесторы, заинтересованные в создании на Камчатке новых гостиниц и курортов.

Ранее российский президент Владимир Путин предложил создать условия для массового посещения российскими туристами Долины гейзеров на Камчатке.

На совещании по отдельным положениям послания Федеральному собранию Чернышенко заявил, что туризм в Долину гейзеров не может быть массовым, так как туристы там "все вытопчут".

В свою очередь директор ФГБУ "Кроноцкий государственный заповедник" Петр Шпиленок заявил, что на сегодняшний день Долина гейзеров принята за эталонную модель экологически ответственного познавательного туризма в масштабах России.

"Оценивать возможности увеличения турпотока в Долине гейзеров должна комплексная экспертная группа на основании научных исследований и результатов мониторинга. Многократно увеличить количество посетителей совершенно точно не удастся", - сказал Шпиленок.