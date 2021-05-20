Директор Кроноцкого заповедника возразил Путину по ситуации с Долиной гейзеров

В Долине создана необходимая для туристов инфраструктура, увеличение турпотока разрушит ее экосистему, сказал он

Москва. 20 мая. INTERFAX.RU - Многократно увеличить турпоток в Долину гейзеров на Камчатке невозможно, заявил через пресс-службу Петр Шпиленок, директор ФГБУ "Кроноцкий государственный заповедник", на территории которого находится Долина.

"На сегодняшний день Долина гейзеров с ее современной инфраструктурой, квалифицированными гидами, менеджментом турпотоков и глубокой содержательностью экскурсионных программ, принята за эталонную модель экологически ответственного познавательного туризма в масштабах России", - напомнил он.

По его словам, эксперты ЮНЕСКО во время последнего посещения Камчатки в 2019 году отметили, что на подобных территориях именно так должен быть организован туризм ради сохранения природы.

"Оценивать возможности увеличения турпотока в Долине гейзеров должна комплексная экспертная группа на основании научных исследований и результатов мониторинга. Многократно увеличить количество посетителей совершенно точно не удастся", - сказал Шпиленок.

19 мая на совещании у президента вице-премьер Дмитрий Чернышенко отметил, что туризм в Долине гейзеров не может быть массовым, так как туристы там "все вытопчут". Владимир Путин обиделся за такую формулировку и предложил: "Если как следует организовать там работу, в Долине гейзеров, так ничего не вытопчут".

Уже на следующий день премьер-министр Михаил Мишустин отправил Чернышенко на Камчатку разбираться с возможностью развития туристического потенциала Долины гейзеров: "Необходимо продумать и организовать беспрепятственное посещение туристами этого уникального объекта с учётом его статуса особо охраняемой природной территории".

Долина гейзеров - уникальный геотермальный район, единственный в своем роде на территории России и Евразии, это одно из пяти крупных гейзерных полей планеты. Долина гейзеров остается единственным местом в мире, где ни один гейзер не пострадал от рук человека.

В пресс-службе Кроноцкого заповедника собщили, что в год Долину посещают около 5500 туристов со всего мира, которых привозят туда вертолетами с конца мая по конец сентября.

"Владимир Путин отметил: для того, чтобы принимать больше людей в Долине гейзеров, нужно развивать инфраструктуру. Этим сотрудники заповедника активно занимаются последние десять лет - возведены настильные тропы, смотровые площадки, визит-центр, домики для размещения туристов и сотрудников, вертолетные площадки. Но у этого хрупкого места есть определенная учеными допустимая рекреационная нагрузка. Это тот максимум, который не нарушит ход естественных процессов и не изменит облик Долины. Речь идет, в частности, о количестве людей, шуме вертолетов, количестве инфраструктурных объектов, обо всем том, что может привести к деградации экосистемы, изменению поведения диких животных и угрозе безопасности самих туристов, например, сходам селевых потоков. Таким образом, инфраструктуру в маленькой (4х8 км) Долине гейзеров нельзя развивать просто для того, чтобы удовлетворить спрос на ее посещение", - говорится в сообщении пресс-службы.