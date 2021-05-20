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Мишустин послал Чернышенко на Камчатку разбираться с Долиной гейзеров

Москва. 20 мая. INTERFAX.RU - Премьер-министр Михаил Мишустин направил вице-премьера Дмитрия Чернышенко на Камчатку и поручил разобраться с возможностями развития туристического потенциала Долины гейзеров и Камчатского края, сообщает пресс-служба правительства.

19 мая на совещании у президента Чернышенко отметил, что туризм в Долине гейзеров не может быть массовым, так как туристы там "все вытопчут". Владимир Путин ответил, что такое отношение к людям его задело: "Если как следует организовать там работу, в Долине гейзеров, так ничего не вытопчут".

"Поручаю вице-премьеру Дмитрию Чернышенко после того, как на проблему обратил внимание президент лично, разобраться с вопросом развития туристического потенциала Долины гейзеров и Камчатского края, – отметил Михаил Мишустин. – Необходимо продумать и организовать беспрепятственное посещение туристами этого уникального объекта с учётом его статуса особо охраняемой природной территории".

Он добавил, что затем с учетом экологического законодательства должна быть подготовлена концепция развития туризма в Кроноцком государственном биосферном заповеднике в соответствии с экологическим законодательством. Затем этот опыт можно будет перенести на другие подобные территории.

На Камчатке Чернышенко поручено побеседовать с экологами, инвесторами, представителями туриндустрии, а также руководителями края. Во встречах также должны будут участвовать "руководство и представители Министерства природных ресурсов, Министерства по развитию Дальнего Востока и Арктики, Ростуризма, генеральный директор Агентства стратегических инициатив Светлана Чупшева и генеральный директор корпорации "Туризм.РФ" Сергей Суханов".

Премьер также поручил своему заместителю в ходе этой поездки провести совещание с губернаторами и руководством Минпросвещения о готовности детских лагерей к программе летнего отдыха с кэшбэком.

Камчатка Дмитрий Чернышенко Михаил Мишустин Долин Гейзеров Кроноцкий заповедник Минприроды

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