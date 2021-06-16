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Минвостокразвития предложило субсидировать туристам полеты по Дальнему Востоку

Москва. 16 июня. INTERFAX.RU - Министерство РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики (Минвостокразвития) предлагает россиянам, купившим турпродукт в Дальневосточном федеральном округе (ДФО), субсидировать перелет внутри региона, сообщил глава ведомства Алексей Чекунков в интервью в "Российской газете".

"На совещании с вице-премьером Дмитрием Чернышенко на Камчатке мы предложили субсидировать людям, прилетающим на Дальний Восток, билет в любую точку внутри региона и между регионами ДФО", - сказал Чекунков.

По его словам, подобную программу уже реализовали в Индии, Японии, Новой Зеландии.

"Прилетаешь в Хабаровск, а оттуда можешь во Владивосток полететь, билет подарят бесплатно, если ты купил туристический продукт. Не билет, а именно турпродукт: мы знаем, сколько человек заплатит за гостиницу, сколько потратит в ресторанах, в магазинах. Так мы увеличиваем валовый региональный продукт, развиваем туризм, создаем новые объекты", - пояснил глава Минвостокразвития.

Чекунков подчеркнул, что программа, которую называют "Открой Дальний Восток", касается только граждан РФ.

ДФО Дальний Восток Алексей Чекунков

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