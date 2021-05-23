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Суд 26 мая рассмотрит вопрос о продлении ареста экс-схиигумену Сергию

Москва. 23 мая. INTERFAX.RU - Басманный районный суд Москвы в предстоящую среду рассмотрит ходатайство о продлении меры пресечения экс-схиигумену Сергию (Романову), обвиняемому по нескольким статьям УК РФ, следует из материалов суда, опубликованных в воскресенье.

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Согласно картотеке суда, заседание состоится 26 мая в 15:00.

Как уточнил "Интерфаксу" адвокат Сергия Павел Бабиков, соответствующее ходатайство о продлении срока содержания под стражей направило в суд следствие.

"Думаю, что на месяц, сейчас пока максимально они могут требовать на месяц (продлить срок ареста - ИФ)", - добавил он.

Бывший духовник Среднеуральского женского монастыря (Свердловская область) схимонах Сергий, лишенный сана летом 2020 года за нарушение священнической присяги, был отлучен от церкви 10 сентября прошлого года. Он отказывался покидать монастырь, а в конце декабря 2020 года был задержан. 29 декабря Басманный районный суд Москвы санкционировал его арест. Ему предъявлено обвинение по ч. 3 ст. 110.1 (склонение к самоубийству), ч. 3 ст. 148 (нарушение права на свободу совести и вероисповеданий) и ст. 330 УК РФ (самоуправство). 25 февраля суд продлил его содержание под стражей до 28 мая.

18 мая адвокат Сергия Павел Бабиков сообщил "Интерфаксу", что расследование дела в отношении экс-схиигумена завершено, возможно, в июне его ждет суд.

Сергий Романов Павел Бабиков Басманный суд Москва Свердловская область Среднеуральский монастырь

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