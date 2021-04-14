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Из Среднеуральского монастыря вывезли всех обитателей

Из Среднеуральского монастыря вывезли всех обитателей
Спецоперация правоохранительных органов в Среднеуральском женском монастыре
Фото: Донат Сорокин/ТАСС

Москва. 14 апреля. INTERFAX.RU - Судебные приставы завершили исполнительные действия по решению суда о выселении людей из Среднеуральского монастыря, сообщила "Интерфаксу" пресс-секретарь управления ФСПП по Свердловской области Юлия Пьянкова.

Она отметила, что информация о количестве покинувших монастырь людей и места, куда они отбыли, будет уточняться другими исполнительными органами.

В свою очередь специалист министерства общественной безопасности региона Сергей Пермяков уточнил, что по его информации, пока никто не прибыл на базу "Остров сокровищ", которую предлагали для переселения насельникам монастыря. Она из монахинь подтвердила корреспонденту "Интерфакса", который находится в обители, что никто из проживавших в монастыре не согласился заселиться на базу.

Выселение из монастыря

Суд в Верхней Пышме вынес решение о запрете проживания на территории Среднеуральского монастыря в связи с различными нарушениями.

Бывший духовник обители схимонах Сергий, лишенный сана летом 2020 года за нарушение священнической присяги, монашеских обетов, ряда апостольских правил и церковных канонов, был отлучен от церкви 10 сентября. Он отказывался покидать Среднеуральский женский монастырь, однако был задержан в конце декабря 2020 года.

29 декабря 2020 года Басманный суд Москвы санкционировал арест экс-схиигумена Сергия. Ему предъявлено обвинение по статьям о склонении к самоубийству, нарушении права на свободу совести и вероисповеданий и самоуправстве. 25 февраля Басманный суд Москвы продлил его содержание под стражей до 28 мая.

Среднеуральский монастырь схимонах Сергий ФСПП Свердловская область

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