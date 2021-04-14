Среднеуральский монастырь взяли под охрану на время экспертизы

Москва. 14 апреля. INTERFAX.RU - Митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений сообщил, что территория Среднеуральского женского монастыря, где ранее проживал арестованный экс-схимонах Сергий (Романов) и откуда в среду выселили насельниц, будет закрыта на время проведения экспертизы зданий.

"На период проведения экспертизы зданий Среднеуральский монастырь находится под охраной правоохранительных органов. Доступ на территорию обители запрещен", - написал в своем телеграм-канале владыка Евгений.

По его словам, епархия "приложит все усилия", чтобы все экспертизы провели в ближайшее время.

"Мы надеемся, что безопасность зданий будет подтверждена, а все требования и предписания контролирующих органов будут исполнимы и, по исправлению всех недостатков, монастырские здания можно будет использовать", - написал митрополит.

Запрет же на проживание в монастыре и использование помещений обители, отмечает митрополит, связан с требованием соблюдения закона при эксплуатации зданий.

Он отметил, что в ожидании итогов экспертизы епархия будет ходатайствовать перед Службой судебных приставов о присутствии в монастыре специалистов, которые смогут поддерживать жизненно важные системы зданий. По словам владыки Евгения, помощь специалистов будет нужна до тех пор, "пока обитель не вернется к мирной жизни".

"Екатеринбургская епархия всегда последовательно придерживалась позиции, что (...) Среднеуральский женский монастырь принадлежит Русской православной церкви, даже если это право до конца не закреплено формально", - отмечает владыка Евгений, подчеркивая, что другого собственника, кроме РПЦ, монастырь иметь не может, даже несмотря на позицию его строителя и его духовных чад.

Ранее суд в Верхней Пышме вынес решение о запрете проживания граждан на территории Среднеуральского монастыря. В среду приставы исполнили решение суда. В настоящее время монастырь закрыт, на его территорию никого не пропускают. Люди уже покинули обитель.

Для них приготовили номера на базе отдыха "Остров сокровищ" в Екатеринбурге, но насельники монастыря отказались ехать туда и расселились самостоятельно.

Мятежный экс-схимонах Сергий

Бывший духовник обители схимонах Сергий, лишенный сана летом 2020 года за нарушение священнической присяги, монашеских обетов, ряда апостольских правил и церковных канонов, был отлучен от церкви 10 сентября. Он отказывался покидать Среднеуральский женский монастырь, однако был задержан в конце декабря 2020 года.

29 декабря 2020 года Басманный суд Москвы санкционировал арест экс-схиигумена Сергия. Ему предъявлено обвинение по ч.3 ст.110.1 (склонение к самоубийству), ч.3 ст.148 (нарушение права на свободу совести и вероисповеданий) и ст.330 УК РФ (самоуправство).

25 февраля Басманный суд Москвы продлил содержание под стражей Сергия еще на три месяца - до 28 мая.