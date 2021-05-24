МИД Ирландии потребовал быстрого ответа ЕС на инцидент с лайнером Ryanair

Москва. 24 мая. INTERFAX.RU - Нерешительность руководства Евросоюза в связи с принудительной посадкой в Минске самолета ирландского лоукостера Ryanair даст неверный сигнал властям Белоруссии, убедив их в безнаказанности, заявил телерадиокомпании RTE глава МИД Ирландии Саймон Коувени.

"Если в этом случае ЕС проявит нерешительность или слабость, это укрепит мысль у людей в Белоруссии, принимающих решения, что они сделали все правильно, - сказал он. - Так что я думаю - ответ должен быть ясным, твердым, и он должен произойти быстро".

Он расценил инцидент как авиационное пиратство, поддерживаемое государством. Он добавил, что власти Белоруссии не имеют демократической легитимности.

Пресс-секретарь МИД Белоруссии Анатолий Глаз заявил о готовности гарантировать полную прозрачность проверки инцидента с этим самолетом, принять любых экспертов и показать все материалы. Он также отметил намеренную политизацию случившегося и выдвижение "ничем не подтвержденных обвинений".

23 мая самолет Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс, вынужденно сел в Минске после сообщения о минировании. После посадки был задержан находившийся на борту Роман Протасевич, бывший главный редактор портала NEXTA и редактор телеграм-канала "Беларусь головного мозга". Оба ресурса объявлены в Белоруссии экстремистскими, а Протасевич был объявлен в межгосударственный розыск.

Бомбы в самолете не нашли, и он после проверки вылетел из Минска в Вильнюс, но без шести пассажиров.