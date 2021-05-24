Посольство России проверит данные о задержании в Минске российской студентки

Москва. 24 мая. INTERFAX.RU - Посольство России в Белоруссии находится в контакте с белорусскими правоохранительными органами в связи с информацией СМИ о задержании в Минске россиянки, которая летела на вынужденно севшем в столице Белоруссии лайнере Ryanair. Об этом сообщили в дипмиссии.

Дипломаты проверяют эту информации.

Имя россиянки в посольстве не назвали.

23 мая в Минске экстренно посадили пассажирский самолет, летевший из Афин в Вильнюс. Сообщалось, что поступил сигнал о том, что лайнер заминирован. После посадки был задержан находившийся в самолете оппозиционный белорусский блогер Роман Протасевич. С ним была задержана его спутница, гражданка России София Сапега, сообщил Европейский гуманитарный университет, в котором она учится. В Кремле заявили, что не в курсе задержания россиянки, но если это случилось, то Минск должен будет проинформировать об этом посольство.

Протасевич ранее был объявлен Белоруссией в межгосударственный розыск по делу о массовых беспорядках в стране.