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Самолет Ryanair вылетел из Минска без шести пассажиров

Среди них были четверо россиян и двое граждан Белоруссии

Москва. 23 мая. INTERFAX.RU - Член президиума Координационного совета белорусской оппозиции, экс-министр культуры Павел Латушко утверждает, что самолетом Ryanair, который совершил экстренную посадку, из Минска в Вильнюс не вылетели шесть человек, в том числе четверо гражданин России.

Латушко также заявил, что располагает данными о том, что экипажу Ryanair угрожали применением оружия.

"По сведениям, которыми располагает Народное антикризисное управление, гражданские авиационные власти Беларуси - диспетчеры аэропорта Минск-2 угрожали сбить гражданский самолет авиакомпании Ryanair с пассажирами на борту. Для этих целей был поднят военный инстребитель Миг-29 Вооруженных сил Республики Беларусь", - заявил Латушко.

Как сообщалось, в воскресенье в Нацаэропорту Минск был экстренно посажен самолет Ryanair, следовавший из Афин в Вильнюс. Сообщалось, что самолет посадили из-за информации о минировании.

Позже стало известно, что на борту был редактор внесенного в список экстремистских организаций телеграм-канала "Беларусь головного мозга", бывший редактор признанного в республике экстремистским канала NEXTA Роман Протасевич. Его задержали после посадки самолета.

Лайнеру Ryanair разрешили вылететь в Вильнюс после пяти часов в Минске.

Белоруссия Минск Павел Латушко

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