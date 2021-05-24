Власти Тольятти устроили денежную лотерею для привитых от COVID-19

Москва. 24 мая. INTERFAX.RU - Глава Тольятти Николай Ренц инициировал проведение лотереи для привитых от коронавируса, сообщается на сайте мэрии города.

"Среди привившихся тольяттинцев будет проводиться лотерея, главный приз которой - 75 тыс. рублей. Счастливых обладателей денежного приза будет несколько. Розыгрыш проводится в два этапа, в каждом из которых будет свой победитель. Для участия в конкурсе необходимо сделать прививку в определенные сроки. Все, кто выполнит это условие, получит шанс выиграть деньги", - говорится в сообщении.

Отмечается, что выбирать победителей будут случайным образом по номеру СНИЛСа.

"Так как прививочная кампания идет не совсем активно, я, как глава города, вынужден стимулировать людей ответственно относиться к своему здоровью. Поэтому мы с главным врачом Медгородка Алексеем Кирсановым решили сформировать призовой фонд и объявить приз! Каждый месяц мы планируем разыгрывать выигрыш - 75 тыс. рублей. Получить его может любой тольяттинец, который сделает прививку в определенные сроки. Шанс на выигрыш есть абсолютно у любого человека, ведь выбирать победителя мы будем случайным образом. Мы очень надеемся, что подобный шаг с нашей стороны сподвигнет тольяттинцев на вакцинацию", - приводит слова Ренца пресс-служба города.

Сроки, в которые необходимо сделать прививку, - с 26 мая по 26 июня, второй розыгрыш состоится для привитых с 26 июня по 26 июля.

Как сообщает оперативный штаб по Самарской области, всего в регионе первый компонент вакцины получили почти 368 тыс. человек, из них вторым компонентом привиты уже более 294 тыс. В области работают стационарные пункты вакцинации в поликлиниках. Круглосуточные пункты открыты в Самаре, Тольятти, Чапаевске, Безенчуке, Новокуйбышевске, Отрадном, Камышле. В Самаре по выходным на парковках возле ТЦ "Мега", "Амбар", "Космопорт" работают мобильные комплексы, привиться можно также в ТЦ "Аврора", в Тольятти - в ТЦ "Русь на Волге" и "Парк Хаус".

Кроме того, мобильные комплексы работают в районах, в садово-дачных массивах. Маломобильные граждане могут привиться на дому.