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МИД РФ назвал ложью слова Тихановской об отказе россиянке в помощи консула

Москва. 24 мая. INTERFAX.RU - В Москве отвергают заявления экс-кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской о том, что российский консул отказался встречаться с задержанной в стране российской гражданкой Софией Сапегой.

"Тихановская врет, говоря, что российский консул отказался встречаться с Софией Сапегой. Наглая ложь", - сказали "Интерфаксу" в МИД РФ.

Летевший из Афин в Вильнюс 23 мая самолет Ryanair экстренно сел в минском аэропорту из-за сообщения о минировании. Этим рейсом летел Роман Протасевич, основатель телеграм-канала NEXTA, признанного в Белоруссии экстремистским. При проверке документов в минском аэропорту Протасевича задержали. Против него возбуждено уголовное дело по нескольким статьям, ему может грозить до 15 лет лишения свободы.

Ранее Европейский гуманитарный университет сообщил, что гражданка России Сапега, летевшая вместе с Протасевичем, была также задержана в Минске. Вуз в Вильнюсе, где учится россиянка, направил запрос в посольство России с просьбой оказать ей консульскую поддержку. Российское диппредставительство заявило, что проверяет информацию в связи с появившимися в СМИ сообщениями.

В понедельник в ходе пресс-конференции Тихановская заявила, что российский консул отказался оказывать помощь в деле Сапеги, несмотря на то, что у нее российское гражданство.

Хроника 23 – 24 мая 2021 годаЭкстренная посадка самолета Ryanair в Минске
МИД РФ Белоруссия Светлана Тихановская

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