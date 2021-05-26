Новгородский суд оштрафовал экс-депутата Галямину на 10 тыс. рублей

Москва. 26 мая. INTERFAX.RU - Новгородский районный суд в среду оштрафовал бывшего муниципального депутата Тимирязевского района Москвы Юлию Галямину на 10 тыс. рублей, сообщил "Интерфаксу" пресс-секретарь суда Валерий Таганский.

"Суд признал ее виновной в невыполнении правил (введенного в Новгородской области в связи с эпидемией коронавируса - ИФ) режима повышенной готовности", - уточнил Таганский.

Решение суда первой инстанции может быть обжаловано в облсуде.

Как сообщалось, 24 мая тот же Новгородский райсуд признал Галямину виновной по статье 19.3 КоАП (неповиновение распоряжению сотрудника полиции).

Согласно материалам дела, 22 мая при проведении в Великом Новгороде Земского съезда независимых муниципальных депутатов местная полиция потребовала от организаторов акции прекратить ее из-за нарушений санитарных правил. Галямина отказалась это сделать.

Сотрудники полиции задержали оппозиционерку. Суд арестовал ее на 7 суток. Вину она не признала.

Еще двух участников съезда по статье 19.3 райсуд оштрафовал на 3 тыс. рублей, а третьему назначил наказания в виде 80 часов обязательных работ.