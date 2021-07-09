ФСБ предотвратила теракт в Уфе

Москва. 9 июля. INTERFAX.RU - ФСБ сообщила о задержании в Уфе сторонника запрещенной в РФ террористической организации "Хайят Тахрир аш-Шам", готовившего теракт.

В результате проведенных мероприятий задержан местный житель, 1995 года рождения, который по указанию боевиков "Хайят Тахрир аш-Шам" готовил теракт "в отношении одного из объектов правоохранительных органов", сообщает Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ.

В ФСБ сообщили, что на территории частного домовладения, арендованного задержанным, было изъято готовое к применению самодельное взрывное устройство (СВУ) и компоненты для изготовления еще одного СВУ.

"В мобильном телефоне задержанного обнаружена переписка с членами террористических структур, изобличающая его преступные намерения", - сообщили в ЦОС.

В спецслужбе не раскрыли личность задержанного и другие подробности спецоперации.