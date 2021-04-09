Силовики предотвратили теракт в Кисловодске и задержали 14 подозреваемых

Москва. 9 апреля. INTERFAX.RU - На Ставрополье задержали 14 предполагаемых участников запрещенной в России экстремистской организации, двое из которых планировали взорвать Отдел внутренних дел по Кисловодску 5 апреля 2021 года, сообщила пресс-служба СКР.

В отношении задержанных управление СКР по Северо-Кавказскому федеральному округу по материалам ФСБ и МВД возбудило дело по статьям об организации экстремистской организации и участии в ее деятельности, подготовке теракта и обороте взрывных устройств группой лиц по предварительному сговору (ч. 1,2 ст. 282.2, ч. 1 ст. 30, п. "а" ч. 2 ст. 205, ч. 2 ст. 223.1, ч. 2 ст. 222.1 УК).

Дело возбуждено в отношении Даниила Камнева, Сабили Мамедовой, Тимурлана Гогуева, Гегама Ростомяна, Амиля Газиева, Александра Баженова, Мурата Апсова, Рустама Арова, Иссы Богатырева, Дмитрия Леденева, Гаджи Магомедова, Раджаба Магомедова, Абумуслима Фатуллаева и Иманали Хаджиева.

По версии следствия, Гогуев, не позднее 2017 года организовал в Кисловодске ячейку "международного религиозного объединения, не являющегося юридическим лицом и запрещенного на территории Российской Федерации". В пресс-релизе эта организация не названа.

С 2017 года по 2 апреля 2021 года в эту организацию вступили остальные фигуранты дела. Они проводили собрания и беседы, пропагандировали деятельность запрещенного объединения, распространяли религиозную литературу и вербовали новых участников.

Совершить теракт в отделе полиции Кисловодска, как считает следствие, планировали Камнев и Мамедова. Воплотить свой умысел они не сумели, "так как их преступные деяния были пресечены при проведении оперативно-розыскных мероприятий", говорится в пресс-релизе.

При обыске дома у подозреваемых изъяли запрещенную в России религиозную литературу, стрелковое оружие и компоненты для изготовления взрывных устройств, сообщили в СК.

Следствие попросило суд арестовать задержанных.