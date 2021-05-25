Члены СПЧ попросили Лаврова помочь с возвращением задержанной в Минске россиянки

Москва. 25 мая. INTERFAX.RU - Члены Совета при президенте РФ по правам человека обратились к главе МИД РФ Сергею Лаврову с просьбой помочь с возвращением задержанной в Белоруссии гражданки России Софии Сапеги, летевший в Вильнюс, и выяснением судьбы еще четырех россиян, сообщил член СПЧ Александр Верховский.

"Мы обратились в МИД, чтобы содействовать возвращению Сапеги и выяснению, что произошло еще с четырьмя гражданами РФ, не долетевшими до Вильнюса, если у них есть проблемы", - сказал Верховский "Интерфаксу" во вторник.

Он отметил, что обращение было направлено в МИД членом СПЧ Екатериной Винокуровой и подписано несколькими членами совета.

Ранее экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская сообщила, что снятая с самолета Ryanair и задержанная вместе с оппозиционным белорусским журналистом Романом Протасевичем гражданка России София Сапега находится в минском изоляторе на Окрестина.

Инцидент с лайнером Ryanair

23 мая самолет ирландской авиакомпании Ryanair, следовавший из Афин в Вильнюс через воздушное пространство Белоруссии, был экстренно посажен в аэропорту Минска. Сообщалось, что самолет посадили из-за сигнала о минировании, по поручению Александра Лукашенко для сопровождения пассажирского самолета в небо был поднят истребитель МиГ-29.

На борту самолета находился редактор внесенного в список экстремистских телеграм-канала "Беларусь головного мозга", бывший редактор признанного в Белоруссии экстремистским телеграм-канала NEXTA Роман Протасевич и его подруга, гражданка РФ, студентка вильнюсского Европейского гуманитарного университета София Сапега. Их обоих задержали белорусские власти.

В ЕС и США осудили принудительное приземление в Минске лайнера Ryanair, потребовав освобождения Протасевича.

Белорусские власти ранее объявили Протасевича в межгосударственный розыск. В ноябре 2020 года Генпрокуратура Белоруссии обращалась в Минюст Польши с просьбой о его заключении под стражу и выдаче для привлечения к уголовной ответственности в качестве обвиняемого по делу о массовых беспорядках в Белоруссии. Массовые протесты в Белоруссии начались в августе 2020 года после президентских выборов, победителем которых власти объявили Лукашенко. Оппозиция не признала итогов этих выборов, обвинив власти в их фальсификации.

Лавров в понедельник сообщил, что российская сторона обратилась в МИД Белоруссии с просьбой предоставить к гражданке РФ Софии Сапеге консульский доступ.