Тихановская сообщила, что россиянка с рейса Ryanair находится в изоляторе Минска

Москва. 24 мая. INTERFAX.RU - Снятая с самолета Ryanair и задержанная вместе с оппозиционным белорусским журналистом Романом Протасевичем гражданка России София Сапега находится в минском изоляторе на Окрестина, сообщила экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская.

"Вместе с ним была задержана его девушка София Сапега. Ей 23 года, она летела тем же рейсом. Родственники говорят, что ее доставили на Окрестина", - говорится в сообщении.

О местонахождении Протасевича ничего неизвестно. "Блогер и активист Роман Протасевич задержан, мы не знаем, где он и в каком состоянии", - сообщила Тихановская.

По ее словам, "вчерашние события и реакция ЕС на них показали, что теперь все понимают: в опасности не только белорусы".

Она рассказала о предпринимаемых шагах в связи с инцидентом вокруг самолета Ryanair: "У правительства Греции моя команда запросила информацию о том, что происходило в аэропорту Афин, поскольку менеджмент Ryanair заявил, что в самолете могли быть сотрудники спецслужб. К тому же сам Роман перед посадкой передавал, что за ним велась слежка. Мы находимся в контакте с министрами Ирландии и Польши, правительством Литвы. Сегодня вечером у меня будет звонок с представителем администрации США. Только что мы провели звонок с верховным представителем ЕС по внешней политике и безопасности Жозепом Боррелем - и обсудили с ним дальнейшие действия".

"Мы настаиваем на реакции международного сообщества: введении новых санкций, исключении Беларуси из Международной организации гражданской авиации и запуске расследования, чтобы все виновные понесли ответственность. Также мы призываем приостановить членство Беларуси в организациях типа Интерпол, поскольку режим использует свое участие в них в политических целях", - заявила экс-кандидат в президенты.

Инцидент с самолетом Ryanair

23 мая самолет ирландской авиакомпании Ryanair, следовавший из Афин в Вильнюс через воздушное пространство Белоруссии, был экстренно посажен в аэропорту Минска. Сообщалось, что самолет посадили из-за сигнала о минировании, по поручению Александра Лукашенко для сопровождения пассажирского самолета в небо был поднят истребитель МиГ-29.

На борту самолета находился редактор внесенного в список экстремистских телеграм-канала "Беларусь головного мозга", бывший редактор признанного в Белоруссии экстремистским телеграм-канала NEXTA Роман Протасевич и его подруга, гражданка РФ, студентка вильнюсского Европейского гуманитарного университета София Сапега. Их обоих задержали белорусские власти.

В ЕС и США осудили принудительное приземление в Минске лайнера Ryanair, потребовав освобождения Протасевича.

Исполнительный директор авиакомпании Ryanair Майкл О'Лири назвал инцидент "угоном, совершенным при поддержке государства", похожим на "попытку властей Белоруссии снять с борта журналиста и его подругу". "Мы полагаем, что в аэропорту (Минска) высадились и агенты (белорусского) КГБ", - добавил О'Лири.

Белорусские власти ранее объявили Протасевича в межгосударственный розыск. В ноябре 2020 года Генпрокуратура Белоруссии обращалась в Минюст Польши с просьбой о его заключении под стражу и выдаче для привлечения к уголовной ответственности в качестве обвиняемого по делу о массовых беспорядках в Белоруссии.

Массовые протесты в Белоруссии начались в августе 2020 года после президентских выборов, победителем которых власти объявили Александра Лукашенко. Оппозиция не признала итогов этих выборов, обвинив власти в их фальсификации.

Глава МИД РФ Сергей Лавров ранее в понедельник сообщил, что российская сторона обратилась в МИД Белоруссии с просьбой предоставить к гражданке РФ Софии Сапеге консульский доступ. "Поскольку вы упомянули про белорусского гражданина, с ним также осталась, как мы можем понять, в Минске его знакомая, она гражданка России. Мы уже связались с ее отцом, и наше посольство обратилось в МИД Белоруссии с просьбой предоставить информацию о нашей гражданке и обеспечить к ней консульский доступ", - сказал министр на пресс-конференции в Сочи.