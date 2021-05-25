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Почти каждый пятый россиянин не намерен брать отпуск этим летом

Почти каждый пятый россиянин не намерен брать отпуск этим летом
Фото: Jonathan Brady/PA Images via Getty Images

Москва. 25 мая. INTERFAX.RU - Практически каждый пятый россиянин (19%) не собирается уходить в отпуск этим летом, свидетельствуют данные опроса ВЦИОМ, поступившие во вторник в "Интерфакс".

Исследование показывает, что 40% сограждан, которые останутся дома этим летом, не могут позволить себе отпуск из-за финансовых проблем, 14% или каждый седьмой не возьмут отпуск по причине загруженности на работе.

Среди других причин отсутствия планов уходить в отпуск этим летом - занятость собственными делами, не позволяющими отвлекаться на отдых, ремонт и семейные обстоятельства, отмечают социологи.

По данным ВЦИОМ, среди тех, кто собрался брать отпуск летом этого года, 52% намерены провести его дома (52%), 34% - на даче, 13% - в другом городе России, 13% - на курортах Черноморского побережья Кавказа, 8% - в Крыму. По 9% наших сограждан планируют побывать за границей, отмечают социологи.

ВЦИОМ также выяснил, что россияне собираются в этом году потратить в среднем 40 022 рубля на одного отдыхающего.

Всероссийский инициативный опрос был проведен 15-16 мая 2021 года среди 1600 респондентов в возрасте от 18 лет.

ВЦИОМ

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