Работающих в Первомай россиян стало больше

Москва. 1 мая. INTERFAX.RU - Работать 1 мая будут 16% россиян, что почти втрое больше, чем в 2010 году (6%), свидетельствуют данные опроса ВЦИОМ.

Согласно результатам исследования, отмечать Первомай участием в праздничных акциях собираются 3% сограждан, по сравнению с 2010 годом это почти втрое меньше (тогда эта доля составляла 8%).

Опрос показал, что более трети сограждан (38%) проведут праздник в кругу семьи, каждый четвертый (25%) займется своим садовым участком. 11% респондентов намерены принять гостей либо сами отправиться в гости, каждый десятый (10%) будет отмечать День Весны и Труда домашней уборкой. Выбраться на пикник или в турпоход хотят 9% опрошенных.

Всероссийский инициативный опрос был проведен 28 апреля 2021 года среди 1600 респондентов в возрасте от 18 лет.

Между тем еще до принятия решения властей о продлении в этом году майских каникул с 1 по 11 число 13% работающих россиян уже собирались взять в счет отпуска дни между праздничными выходными, свидетельствуют данные опроса Исследовательского центра портала SuperJob.ru.

При этом среди сограждан, зарабатывающих в месяц более 80 тыс. рублей, желающих продлить себе отдых таким образом оказалось почти втрое больше, чем тех, чей ежемесячный доход составляет менее 30 тыс. рублей - 16% и 6% респондентов соответственно.

В свою очередь почти две трети сограждан, имеющих постоянную работу (64%), не планировали продлевать выходные дни в счет отпуска, 12% респондентов работают по сменному графику, сообщили в SuperJob.ru.

Опрос был проведен 19-23 апреля 2021 года среди 1600 респондентов, имеющих постоянную работу, в 407 населенных пунктах, во всех федеральных округах.