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Дума попросит ФАС и Минэкономразвития не допустить роста цен на отдых

Москва. 16 апреля. INTERFAX.RU - Депутаты Госдумы готовят материалы в ФАС и Минэкономразвития для предотвращения роста цен на отдых, заявил председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин.

"Депутаты на ближайшем заседании Совета Госдумы рассмотрят этот вопрос и предложат профильным комитетам направить соответствующие материалы в ФАС и Минэкономразвития для принятия мер и выработки предложений о недопустимости роста цен на отдых", - написал Володин в пятницу в своем телеграм-канале.

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Он отметил, что с приближением периода отпусков и каникул туристический и гостиничный бизнес, перевозчики, как оказалось, отреагировали "повышением цен, причем для многих семей неподъемным".

"Это недопустимо", - подчеркивает Володин.

Он напомнил, что депутатам уже приходилось недавно принимать ряд законов и решений для зашиты прав граждан, "когда в первую волну заболеваемости производители лекарств. и медизделий подняли стоимость жизненно необходимых товаров".

"Говорил об этом ранее, повторю и сейчас - необходимо сделать все, чтобы граждане нашей страны могли отдохнуть летом на Черном море, на Каспии и Балтике, на Камчатке и Кавказе, на Волге и Байкале, получив качественные услуги и, что важно, по доступной стоимости", - написал Володин.

Вячеслав Володин Госдума ФАС Минэкономразвития

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