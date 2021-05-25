Мосгоризбирком заявил о готовности к онлайн-голосованию на выборах

Москва. 25 мая. INTERFAX.RU - Избирательные комиссии и программно-аппаратный комплекс Москвы готовы к проведению дистанционного электронного голосования на выборах в сентябре, сообщил в Центризбиркоме председатель Мосгоризбиркома Юрий Ермолов. Он сослался на результаты тестирования.

По его словам, в Москве тренировка онлайн-голосования прошла успешно: "Мы завершили тренировку, сформировали все протоколы участковых избирательных комиссий по дистанционному электронному голосованию и без всяких нареканий ввели данные в систему ГАС "Выборы", тем самым успешно завершив тренировку".

ЦИК проводил общероссийское тестирование системы электронного голосования с 12 по 14 мая, у нем участвовли более 1,2 млн граждан (более 52% от подавших заявления).

В столице онлайн-голосование на предстоящих выборах в сентябре будет организовано на разработанной мэрией платформе, в остальных регионах - на платформе, разработанной ЦИК совместно с Минцифры и Ростелекомом.