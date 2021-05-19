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К тестированию онлайн-голосования не допустили 137 тысяч человек

Москва. 19 мая. INTERFAX.RU - К тестированию дистанционного электронного голосования по разным причинам не допущены около 137 тысяч желающих, Центризбирком продолжает выявлять все причины отказов, сообщила председатель комиссии Элла Памфилова.

Отказы получили 5% граждан, которые подали заявки на участие в общероссийском тестировании.

"Но это для нас имеет принципиальное значение", - подчеркнула глава Центризбиркома.

ЦИК с 12 по 14 мая проводил тестирование системы онлайн-голосования, опробовав все этапы, от регистрации избирателей, до голосования и подсчета голосов. В эксперименте приняли участие более 1,2 млн россиян при том, что заявки об участии подали 2,5 млн граждан.

В единый день голосования проголосовать дистанционно смогут жители Москвы и еще пяти регионов, которые ЦИК отберет по результатам общероссийской тренировки. В столице голосование пройдет на платформе, разработанной мэрией, в остальных регионах - на платформе, разработанной ЦИК совместно с Минцифры и Ростелекомом.

Центризбирком Элла Памфилова

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