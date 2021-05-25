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Главный инженер водоканала Таганрога арестован после гибели 11 рабочих

Москва. 25 мая. INTERFAX.RU - Главный инженер водоканала Таганрога в Ростовской области Юрий Поляков арестован до 20 июля по делу о гибели 11 работников на очистных сооружениях, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Ленинского суда.

"Юрий Поляков арестован до 20 июля, ему вменяется ч. 3 ст. 217 УК РФ (нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов)", - сказал собеседник агентства.

21 мая во время работ в коллекторе в поселке Дмитриадовка погибли сотрудники водоканала. Десять человек умерли на месте, пятерых госпитализировали с отравлением, ночью один из пострадавших скончался. Роструд счел гибель работников "Водоканала" Таганрога несчастным случаем на производстве.

Таганрог

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