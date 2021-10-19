Продлен арест главному инженеру водоканала Таганрога

Москва. 19 октября. INTERFAX.RU - В Таганроге Ленинский суд продлил до 21 октября арест главному инженеру-замдиректора по производству МУП "Управление Водоканал" Юрию Полякову, сообщила объединенная пресс-служба судов Ростовской области.

В мае во время работ на очистных сооружениях в поселке Дмитриадовка под Таганрогом произошел выброс газа. Погибли 12 человек. Сообщалось, что у отравившихся не было средств индивидуальной защиты.

По факту гибели людей расследуется уголовное дело о нарушении требований промышленной безопасности (ст. 217 УК). Полякову вменяется преступное бездействие и нарушение правил безопасности.