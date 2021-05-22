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Число жертв отравления в коллекторе под Таганрогом выросло до 11 человек

Москва. 22 мая. INTERFAX.RU - Один из пострадавших от отравления на очистных сооружениях под Таганрогом скончался в больнице, количество жертв трагедии увеличилось до 11 человек, сообщил "Интерфаксу" глава администрации Таганрога Андрей Лисицкий.

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"Сегодня ночью умер в больнице один из пострадавших", - сказал Лисицкий.

В пятницу при проведении работ на очистных сооружениях в поселке Дмитриадовка под Таганрогом в результате отравления погибли десять рабочих МУП "Управление водоканал", еще восемь пострадали и были госпитализированы. По данным Минздрава РФ, пять пострадавших находились в реанимации, один из них - был в крайне тяжелом состоянии.

По факту трагедии областное управление СКР расследует уголовное дело по ч.2 ст.217 УК РФ (нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц).

Собственное расследование инициировал также Роструд, ведомство намерено проверить и работу местного водоканала.

Губернатор Ростовской области Василий Голубев пообещал объявить 22 мая днем траура по погибшим сотрудникам водоканала Таганрога.

Таганрог

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