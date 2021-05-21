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Число погибших в коллекторе под Таганрогом выросло до 10 человек

Москва. 21 мая. INTERFAX.RU - Число рабочих, погибших на очистных сооружениях в Таганроге, увеличилось до 10 человек, сообщил "Интерфаксу" источник в службе скорой помощи.

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"Подняты на поверхность без признаков жизни 10 человек, еще одного ищут", - сказал собеседник агентства. По его словам, еще пять человек госпитализированы.

При этом пресс-служба администрации города сообщает о гибели четырех человек на очистных сооружениях канализации в поселке Дмитриадовка под Таганрогом. Там отметили, что это произошло в результате аварии на насосной станции сырого осадка. По данным пресс-службы, госпитализированы пятеро пострадавших, все они находятся в реанимации. Данные по остальным уточняются.

Ранее было возбуждено уголовное дело по факту гибели рабочих при проведении работ на очистных сооружениях, в поселке Дмитриадовка Неклиновского района Ростовской области. Речь идет о рабочих МУП "Управление Водоканал" Таганрога.

Ростовская область Таганрог

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