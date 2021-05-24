Роструд счел гибель работников "Водоканала" Таганрога несчастным случаем на производстве

Москва. 24 мая. INTERFAX.RU - Роструд сообщил, что завершил предварительное расследование гибели 11 работников "Водоканала" Таганрога и расценил случившееся как групповой несчастный случай на очистных сооружениях в Дмитриадовке.

Принято решение о страховых выплатах пострадавшим и семьям погибших, необходимые документы направлены в Фонд социального страхования (ФСС), передает пресс-служба ведомства.

Расследование группового несчастного случая продолжается под личным контролем главного государственного инспектора труда России, руководителя Роструда Михаила Иванкова.

21 мая во время работ в коллекторе в Дмитриадовке погибли сотрудники водоканала. Десять человек погибли на месте, пятерых госпитализировали с отравлением, ночью один из пострадавших умер. По факту СК возбудил уголовное дело по ч. 2 ст. 217 УК (нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц).