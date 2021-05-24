Google впервые подал иск к Роскомнадзору

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Москва. 24 мая. INTERFAX.RU - Американская Google LLC подала иск в Арбитражный суд Москвы к Роскомнадзору, компания оспаривает требование РКН об удалении 12 ссылок на противоправный контент, следует из картотеки дел столичного Арбитражного суда.

Иск был подан Google 23 апреля, столичный арбитраж принял его к производству 11 мая. Первым внимание на иск обратила газета "Коммерсантъ". Издание отмечает, что компания впервые подала иск к российскому ведомству, до этого она выступала в судебных процессах только в качестве ответчика или третьего лица.

Согласно определению Арбитражного суда Москвы от 27 апреля, американская компания требует признать незаконными действия по ограничению доступа к информационному ресурсу, пояснила "Ъ" управляющий партнер Hogan Lovells CIS Наталья Гуляева. "Google оспаривает действия Роскомнадзора в имевшей место ранее административной процедуре", - сказала Гуляева.

В РКН изданию заявили, что речь идет о требовании заблокировать 12 ссылок на "противоправный контент", опубликованный на видеохостинге YouTube, принадлежащем Google. В материалах, удаления которых добиваются российские чиновники, присутствуют призывы, "в том числе к несовершеннолетним, участвовать в несанкционированных митингах в январе 2021 года", пояснили в Роскомнадзоре.

В Google отказались от комментариев, отмечает "Ъ".

Ранее сообщалось, что Роскомнадзор в апреле составил 16 протоколов в отношении Facebook, Google и Twitter за неудаление или несвоевременное удаление противоправных материалов.

"В частности, за неудаление материалов с призывами к участию несовершеннолетних в несанкционированных акциях 31 января составлены пять протоколов в отношении Facebook, а также по три в отношении Google и Twitter", - говорили в Роскомнадзоре "Интерфаксу" в начале мая.