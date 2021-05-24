Google в РФ грозит новый штраф до 5 млн рублей

Москва. 24 мая. INTERFAX.RU - Роскомнадзор передал в суд очередной протокол в отношении Google за недостаточную фильтрацию поисковой выдачи на территории нашей страны от запрещенного в РФ контента, по которому может быть назначен штраф до 5 млн руб., сообщили в пресс-службе ведомства.

"Google не в полной мере выполняет обязанность по исключению из поисковой выдачи на территории России ссылки на интернет-ресурсы с запрещенной в нашей стране информацией. В конце мая Роскомнадзором передано в суд еще одно дело за повторное невыполнение этой обязанности", - говорится в сообщении ведомства.

Там уточнили, что в среднем из поисковой выдачи не удаляется от 20% до 30% ссылок на запрещенный в России контент, "в том числе на сайты террористических и экстремистских организаций, cайты с порнографическими изображениями несовершеннолетних, а также онлайн-магазины по продаже наркотических средств".

Согласно ч.2.1 ст. 13.40 КоАП РФ (Неисполнение обязанностей оператором поисковой системы), повторное совершение административного правонарушения влечет наложение штрафа на юрлиц в размере от 1,5 до 5 млн руб.

В РКН напомнили, что за неполную фильтрацию поисковой выдачи от запрещенных в России интернет-ресурсов в отношении Google Роскомнадзор в течение 2018-2020 годов составил четыре протокола по статье 13.40 КоАП РФ.

"Сумма наложенных судом штрафов в общей сложности составила 5,7 млн руб. Компания Google данные штрафы оплатила", - уточнили в ведомстве.

Ранее в понедельник Роскомнадзор также заявил, что после удаления соцсетью Twitter 91% запрещенной в РФ информации Google вышел на первое место по количеству противоправного контента, из-за чего скорость его работы в России может быть ограничена.