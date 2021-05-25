Модуль "Наука" успешно завершил заводские испытания

Москва. 25 мая. INTERFAX.RU - Новый модуль "Наука" для МКС успешно завершил заводские испытания, сообщили в "Роскосмосе".

"Совет главных конструкторов объявил об успешном завершении этапа заводских комплексных испытаний модуля "Наука" и выдал положительное заключение на проведение штатной подготовки изделия к пуску", - говорится в сообщении.

Отмечается, что программу штатной подготовки на техническом комплексе продолжат специалисты РКК "Энергия" и космического центра "Южный".

"Им предстоит установка панелей солнечных батарей и размещение доставляемых грузов, балансировка и контрольное взвешивание модуля, наддув гермоотсеков и контроль среды обитания экипажа, а также сборка космической головной части, заправка баков модуля компонентами топлива и общая сборка ракеты космического назначения", - сообщили в госкорпорации.

Запуск модуля "Наука" запланирован на июль 2021 года. До этого сроки запуска модуля неоднократно переносились.

Изначально пуск модуля "Наука" был назначен на 2017 год, но перенесли на 2018 год из-за засора в топливной системе. Засор мог спровоцировать поломку двигательной системы МКС, поэтому модуль был возвращен производителю на доработку. Позднее глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин сообщил, что основной причиной проблем с топливной системой "Науки" был не засор, а брак, кроме того, решается вопрос о замене баков модуля на баки от разгонного блока "Фрегат". Потом сроки отправки модуля передвинули на 2019 год.