Успешно испытана топливная система модуля "Наука", задержавшая его отправку

Москва. 19 января. INTERFAX.RU - Топливная система модуля "Наука", из-за проблем с которой его отправка к МКС откладывалась несколько лет подряд, успешно прошла испытания, сообщили в "Роскосмосе".

"Проверены основной и резервный комплекты системы обеспечения температурного режима модуля, составные части комплекса двигательных установок "Науки", система управления движением и навигацией модуля. Вместе с этим проведены испытания системы наддува и подачи топлива в баки высокого и низкого давления горючего и окислителя, и датчиков давления систем наддува и подачи топлива", - сообщили в госкорпорации.

"На сегодняшний день специалисты госкорпорации "Роскосмос" завершили 80% запланированных проверок", - отмечается в сообщении.

Также были проведены испытания телевизионной связи и антенно-фидерного устройства телевизионной системы, в том числе ТВ-цепей и кодеров, ТВ-связи через универсальные рабочие места экипажа.

"После ввода в эксплуатацию нового модуля российский сегмент получит дополнительные объемы для обустройства рабочих мест и хранения грузов, размещения аппаратуры для регенерации воды и кислорода, улучшатся и станут более комфортными условия пребывания космонавтов, а также повысится безопасность всего экипажа МКС", - добавили в госкорпорации.

Запуск модуля запланирован на май 2021 года, но как сообщал в декабре глава "Роскосмос" Дмитрий Рогозин, в случае необходимости проведения дополнительных проверок, он может быть перенесен на июль.

Сроки запуска модуля неоднократно переносились.

Изначально пуск многофункционального лабораторного модуля (МЛМ) "Наука" был назначен на 2017 год, но был перенесен на 2018 год, как сообщалось, из-за засора в топливной системе. Засор мог спровоцировать поломку двигательной системы МКС, поэтому модуль был возвращен производителю на доработку. Позднее глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин сообщил, что основной причиной проблем с топливной системой "Науки" был не засор, а брак, кроме того, решается вопрос о замене баков МЛМ на баки от разгонного блока "Фрегат". Потом сроки отправки модуля передвинули на 2019 год.

"Наука", а также еще два модуля, разрабатываемые для МКС, узловой и энергетический, могут стать основой для независимой российской орбитальной станции.

Скончавшийся в мае от коронавируса генконструктор ракетно-космической корпорации "Энергия" Евгений Микрин сообщал, что помимо них станция будет включать еще два модуля, а ее масса будет составлять до 60 тонн.

В ноябре замгендиректора "Энергии" Владимир Соловьев сообщил, что разрабатываемая станция будет иметь экипаж до четырех человек и состоять из 3-7 модулей.

Директор Института медико-биологических проблем РАН Олег Орлов ранее сообщил, что "Энергия" также разрабатывает для орбитальной станции модуль с центрифугой, который обеспечит на ней искусственную гравитацию.

Срок эксплуатации МКС истекает в 2024 году. Ранее неоднократно сообщалось о возможном продлении сроков работы станции до 2030 года.

В "Роскосмосе" 26 ноября сообщили, что в начале 2021 года планируется приступить к консультациям с НАСА и другими партнерами по дальнейшей судьбе станции.

В конце декабря вице-премьер Юрий Борисов сообщил, что решение о судьбе станции будет принято в первом квартале 2021 года.