Модуль "Наука" для МКС вернули в монтажно-испытательный корпус

Москва. 1 июля. INTERFAX.RU - Многофункциональный лабораторный модуль (МЛМ) "Наука", который в июле должен отправиться на МКС, возвращен в монтажно-испытательный корпус РКК "Энергия" для устранения замечания, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе "Роскосмоса".

"МЛМ "Наука" возвращен в монтажно-испытательный корпус РКК "Энергия" для устранения замечания", - сообщили в пресс-службе.

Запуск модуля "Наука" запланирован на 15 июля 2021 года. До этого сроки запуска модуля неоднократно переносились.

Изначально пуск модуля "Наука" был назначен на 2017 год, но был перенесен на 2018 год из-за засора в топливной системе. Засор мог спровоцировать поломку двигательной системы МКС, поэтому модуль был возвращен производителю на доработку. Позднее глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин сообщил, что основной причиной проблем с топливной системой "Науки" был не засор, а брак. Потом сроки отправки модуля передвинули на 2019 год.