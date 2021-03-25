Путин заявил, что тема нквдэшников в кино не должна затмить подвиг народа

Москва. 25 марта. INTERFAX.RU - Существовавшие в СССР проблемы, которые отражают в кинофильмах, не должны заслонять собой подвиг советского народа в Великой Отечественной войне, считает президент Владимир Путин. Он сказал это на встрече с молодыми деятелями культуры и лауретами президентских премий за произвдеения для детей и юношеств.

"По поводу моды на оголтелых нквдэшников при описании событий прошлых лет. Ну что, мода такая, ведь у нас даже на международные конкурсы выставляются в основном ленты, которые говорят о проблемах советского времени. Наверное, потому что других лент на международных конкурсах от России просто не принимают, поэтому автор знает заранее, что может проскочить. На это и делается упор", - объяснил он.

Президент признал, что "конечно, проблем в нашей новейшей истории, в советское время достаточно, там есть на что обратить внимание, чтобы ничего подобного в нашей жизни и в будущем России не повторялось"

Однако он убежден, что эти проблемы не должня застилать россиянам глаза и затмевать "величие подвига нашего народа, особенно в годы Великой Отечественной войны".

В ноябре 2020 года в прокат вышел фильм Андрея Кончаловского "Дорогие товарищи!" о расстреле рабочих в Новочеркасске в 1962 году. Картина получила специальный приз жюри Венецианского кинофестиваля. Россия выдвинула ленту на "Оскара", но в число номинантов фильм не вошел.