На полигоне НКВД "Коммунарка" нашли новые расстрельные ямы

Москва. 20 мая. INTERFAX.RU - На спецполигоне НКВД "Коммунарка" археологи нашли новые расстрельные ямы, рассказали "Коммерсанту" в Музее истории ГУЛАГа, по инициативе которого там ведутся поисковые работы.

Исследование захоронений ведется с 2018 года, археологи и историки хотят установить границы и хронологию появления, чтобы соотнести ямы со списками расстрелянных.

В 2018 году десятки котлованов в западной части полигона, на правом берегу реки Ордынка были обнаружены благодаря разведывательной аэрофотографии люфтваффе, сделанной 26 августа 1942 года. Сейчас историки считают, что эти захоронения появились последними.

С тех пор археологи нашли еще 47 узких траншей в хвойном лесу на левом берегу Ордынки, и уточнили, что всего на участке площадью 1943 квадратных метра было не менее 130 расстрельных ям.

Ученые предполагают, что сначала убитых захоранивали в лесу. В какой-то момент "ограничения на размеры котлованов, накладываемые их размещением в старом густом еловом лесу, становятся критическими" и захоронения перенесли на правый берег реки, где стали копать траншеи в два раза больше, чем были лесные, сказал изданию руководитель исследований, археолог Михаил Жуковский. По его словам, первые ямы появились в западной части нового участка, затем - в северной, потом - в центре.

Если гипотеза верна, то можно предположить, кто именно был похоронен в лесу, пишет газета.

"Первые расстрелы здесь начались в сентябре 1937 года. Тогда были захоронены бывшие партийные сотрудники, а также сотрудники ОГПУ-НКВД и их семей", - напомнил "Коммерсанту" Илья Удовенко, старший научный сотрудник Музея истории ГУЛАГа. Среди убитых были директор "Издательского товарищества иностранных рабочих в СССР" Эрих Альберт-Такэ и председатель Всесоюзного объединения "Совмонгтувторг" Наркомата внешней торговли СССР Станислав Мессинг.

Расстрелянных в 1940-1941 годах с высокой долей вероятности захоранивали на правом берегу Ордынки. Например, в 1941 году была расстреляна и захоронена в "Коммунарке" большая часть правительства Монголии, а также политики и военные из Латвии, отмечает издание.

Полигон "Коммунарка" - одно из пяти известных мест массовых захоронений жертв советских репрессий в Москве. В 1993-м эксперты архивной службы Федеральной службы контрразведки России (позже - ФСБ) предположили, что в "Коммунарке" могут быть захоронены от 10 тысяч до 14 тысяч человек.

Международное общество "Мемориал" (признано российскими властями иностранным агентом) установило по архивам ФСБ, что со 2 сентября 1937 года по 24 ноября 1941 года на полигоне были захоронены как минимум 6609 человек. Сейчас там открылся информационный центр с базой данных на 6609 человек, собранной "Мемориалом".

Директор Музея истории ГУЛАГа, руководитель Фонда памяти Роман Романов сообщил, что историки планируют обустроить всю территорию полигона и создать там создать полноценное мемориальное пространство, по которому можно будет водить экскурсии.