Суд оштрафовал Юлию Галямину за сотрудничество с нежелательной организацией

Москва. 31 марта. INTERFAX.RU - 299-й судебный участок по столичному району Северное Измайлово признал бывшего муниципального депутата Юлию Галямину виновной в сотрудничестве с нежелательной на территории РФ организацией и назначил ей штраф в размере 15 тыс. рублей.

Галямину признали виновной по ст. 20.33 КоАП (осуществление деятельности на территории РФ иностранной или международной неправительственной организацией, деятельность которой признана нежелательной на территории России), сообщил "Интерфаксу" адвокат Михаил Бирюков в среду.

Бирюков добавил, что решение суда будет обжаловано.

13 марта в гостинице "Измайлово Дельта" планировалось провести съезд муниципальных депутатов, который организовал проект "Объединенные демократы". В пресс-службе столичного управления МВД сообщили, что сотрудники правоохранительных органов задержали около 200 представителей общественной организации, нарушивших санитарно-эпидемиологические требования на мероприятии в отеле.

Кроме Галяминой среди задержанных были глава Красносельского муниципального округа Москвы Илья Яшин, председатель "Открытой России" (Генпрокуратура признала организацию нежелательной на территории РФ) Анастасия Буракова, бывший мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман, депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга Максим Резник, исполнительный директор "Открытой России" Андрей Пивоваров и координатор "Открытой России" Татьяна Усманова.