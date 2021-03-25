Юлию Галямину лишили мандата муниципального депутата

Москва. 25 марта. INTERFAX.RU - Совет муниципальных депутатов Тимирязевского округа решил досрочно прекратить полномочия Юлии Галяминой из-за вступления в силу приговора за неоднократное нарушение правил проведения митингов по так называемой "дадинской" статье.

"Со слов муниципальных депутатов, 8 из них проголосовали за лишение меня мандата, пятеро против и один воздержался. Таким образом, решение по прекращению полномочий принято", - сказала "Интерфаксу" сама Галямина.

По ее словам, попасть на заседание она не смогла, так как охрана закрыла вход.

Галямина намерена обжаловать решение о прекращении ее полномочий.

Уже через час будет рассмотрен вопрос о лишении меня депутатского статуса. Чуть позже начнём прямую трансляцию с... Posted by Юлия Галямина on Thursday, March 25, 2021

Тверской суд Москвы 23 декабря 2020 года признал Галямину виновной по статье 212.1 УК (неоднократное нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования). С судимостью по этой статье она лишается права участвовать в выборах.

Мосгорсуд 11 марта подтвердил законность этого приговора. Десять дней спустя он вступил в силу. Адвокат политика Михаил Бирюков после оглашения приговора говорил "Интерфаксу", что после вступления приговора в силу его подзащитная может быть лишена мандата, поскольку судимость не дает права быть депутатом.

Уголовное дело на политика было возбуждено в конце июля этого года. По данным следствия, в начале июля 2020 года "Галямина разместила в сети интернет и социальных сетях публикации лозунгов различного содержания с призывом к участию 15 июля 2020 года в незаконном массовом мероприятии - несогласованном митинге в центре Москвы, на который пришло не менее 150 человек".

Кроме того, за последние полгода вступили в силу два решения об административных штрафах, назначенных депутату за акции протеста летом 2019 года - этого достаточно для возбуждения уголовного дела о неоднократном нарушении правил проведения митингов.

Галямина считает дело политически мотивированным и препятствующим ее деятельности как избранного депутата.

Статья 212.1 УК называется по имени Ильдара Дадина, первого осужденного по ней к реальному лишению свободы. Конституционный суд дважды изучал эту статью и ее применение и рекомендовал законодателям ее изменить, чтобы она на практике толковалась более однозначно и чтобы ответственность по ней наступала в случае общественно значимых последствий.