Епархия использует Среднеуральский женский монастырь по назначению

Москва. 26 мая. INTERFAX.RU - Екатеринбургская епархия намерена использовать Среднеуральский женский монастырь "по прямому назначению", "как духовный и социальный центр", сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе епархии. Монастырь с середины июня до конца декабря 2020 года находился под контролем бывшего схиигумена Сергия (Романова).

26 мая Арбитражный суд Свердловской области по иску епархии признал за ней права собственности на 14 зданий на территории Среднеуральского женского монастыря. 10 февраля этот же суд признал за епархией право собственности на здание еще одного храма обители.

14 апреля суд обязал всех насельников покинуть монастырь, поскольку проверки выявили ряд нарушений в обители и суд счел проживание в ней опасным. Сейчас монастырь закрыт.

Сергий (Романов), лишенный сана летом 2020 года за нарушение священнической присяги, монашеских обетов, ряда апостольских правил и церковных канонов, был отлучен от Церкви 10 сентября прошлого года. Экс-схиигумен отказывался покидать Среднеуральский монастырь, но был задержан в конце декабря. С тех пор он находится под арестом в Москве. Ему предъявлено обвинение по ч.3 ст.110.1 (склонение к самоубийству), ч.3 ст.148 (нарушение права на свободу совести и вероисповедания) и ст.330 УК (самоуправство).