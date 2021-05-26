Бывшему схиигумену Сергию продлили арест на месяц

Москва. 26 мая. INTERFAX.RU - Басманный суд Москвы продлил срок содержания под стражей бывшего схиигумена Сергия (Николая Романова), обвиняемого в склонении 10 монахинь к самоубийству.

"Ходатайство следствия о продлении срока содержания под стражей Романова до 21 июня 2021 года - удовлетворено", - сообщила "Интерфаксу" пресс-секретарь суда Ирина Софинская в среду.

18 мая адвокат Сергия Павел Бабиков сообщил, что расследование дела в отношении экс-схиигумена завершено.

Романову предъявлено обвинение в склонении к самоубийству (часть 3 статьи 110.1 УК РФ), нарушении права на свободу совести и вероисповедания (часть 3 статьи 148 УК РФ) и самоуправстве (статья 330 УК РФ).

Свою вину он не признает.

Как заявляли в Следственном комитете России, Романов публично призывал не менее десяти монахинь, проживающих в Среднеуральском женском монастыре, к самоубийству и в дальнейшем, "осознавая, что его призывы могут быть восприняты неопределенно широким кругом лиц и повлечь общественно опасные последствия, опубликовал в интернете видеозапись своего выступления, содержащую признаки склонения верующих к совершению самоубийства под видом религиозной идеологии христианства".

Кроме того, согласно фабуле дела, Романов, не согласившись с решением о запрете его в священнослужении, не покинул монастырь. Отмечается, что он препятствовал доступу на территорию всех лиц по своему усмотрению, в том числе представителей Екатеринбургской Епархии Русской Православной Церкви, помешав проведению религиозных обрядов.

Следствие также считает, что Романов совершил самоуправство, воспрепятствовав инвентаризации объектов недвижимости на территории монастыря в нарушение гражданского законодательства.

В 2020 году Екатеринбургская епархия запретила Романову проповедовать, затем запретила в служении. За неподчинение он был лишен сана и отлучен от церкви. Взгляды и высказывания Романова получили в прошлом году особый резонанс из-за его публичного отрицания угрозы COVID-19. Светские суды оштрафовали его за распространение фейков о коронавирусе и за разжигание ненависти.

В июне со сторонниками он фактически захватил основанный им Среднеуральский женский монастырь. Он не раз заявлял, что не намерен покидать этот монастырь. В конце декабря 2020 года он был задержан и арестован.