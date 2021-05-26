Суд признал право епархии на 14 зданий монастыря, где жил экс-схиигумен

Москва. 26 мая. INTERFAX.RU - Арбитражный суд Свердловской области в среду удовлетворил иск Екатеринбургской епархии о признании за ней права собственности на 14 зданий на территории Среднеуральского женского монастыря, следует из материалов суда.

В пресс-службе Екатеринбургской епархии "Интерфаксу" подтвердили эту информацию.

10 февраля Арбитражный суд Свердловской области удовлетворил иск епархии, признав за ней право собственности на здание одного из храмов в обители.

20 февраля епархия обратилась в суд с требованием признать за ней право собственности еще на восемь зданий монастырского комплекса, а затем увеличила их число до 14. Также она попросила суд назначить экспертизу, чтобы оценить их надежность и безопасность.

В материалах суда указывалось, что как минимум восемь из 14 зданий на территории монастыря возведены без соответствующего разрешения на строительство. Разрешение на ввод этих объектов в эксплуатацию администрацией Среднеуральска не выдавалось. 17 мая результаты экспертизы поступили в суд.

Также сообщалось, что 14 апреля по решению суда все насельники покинули обитель, поскольку в инстанции сочли небезопасным их пребывание там из-за различных нарушений, выявленных в ходе проверок. В настоящее время монастырь закрыт.

Бывший духовник обители Сергий, лишенный сана летом 2020 года за нарушение священнической присяги, монашеских обетов, ряда апостольских правил и церковных канонов, был отлучен от церкви 10 сентября прошлого года. Он отказывался покидать Среднеуральский женский монастырь, однако был задержан в конце декабря 2020 года.

29 декабря 2020 года Басманный суд Москвы арестовал Сергия. Ему предъявлено обвинение по части 3 статьи 110.1 (склонение к самоубийству), часть 3 статьи 148 (нарушение права на свободу совести и вероисповеданий) и статье 330 УК РФ (самоуправство). 25 февраля суд продлил содержание под стражей Сергия еще на три месяца – до 28 мая.

18 мая адвокат Сергия Павел Бабиков сообщил "Интерфаксу", что расследование дела в отношении экс-схиигумена завершено, возможно, в июне его ждет суд.