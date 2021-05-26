В суде над Калви обвинение закончило представление доказательств

Москва. 26 мая. INTERFAX.RU - В Мещанском суде гособвинение закончило представлять доказательства на процессе в отношении основателя Baring Vostok Майкла Калви и еще пяти человек, которых обвиняют в растрате денег банка "Восточный". Об этом "Интерфаксу" рассказал один из участников процесса.

На этой стадии осуд исследовал письменные материалы дела, а также допрошен ряд свидетелей. Предъявить иные доказательства обвинение сможет на стадии дополнений к судебному следствию.

После обвинения свои доказательства начнет представлять защита. Следующее заседание назначено на 28 мая.

19 мая защита Калви и других фигурантов заявила ходатайство о возврате дела в прокуратуру, которое пока не разрешено судом.

Дело в отношении Калви рассматривается в Мещанском суде с декабря 2020 года. Кроме американского бизнесмена, на скамье подсудимых шесть человек: операционный партнер Baring Vostok, гражданин Франции Филипп Дельпаль, партнер Ваган Абгарян, директор по инвестициям Иван Зюзин, бывший генеральный директор компании "Первое коллекторское бюро" (ПКБ) Максим Владимиров, а также бывший председатель правления "Восточного" Алексей Кордичев и экс-директор банка по инвестициям Александр Цакунов. Никто из них вину не признает.

По версии следствия, в 2015 году они организовали незаконную выдачу "Восточным" подконтрольному им ПКБ двух заведомо невозвратных и необеспеченных кредитов в рублях и долларах под видом пополнения оборотных средств на общую сумму более 2,545 млрд рублей. После перечисления денег ПКБ подсудимые получили право на распоряжение заемными средствами, которые в итоге были переведены в собственность кипрской компании Balakus и похищены, установило следствие.

Обязательства перед "Восточным" были погашены ПКБ через отступное соглашение с передачей банку 59,9% акций люксембургской компании International Financial Technology Group (IFTG), реальная стоимость которых, по версии обвинения, составляла 254 млн рублей.

В итоге, считает обвинение, подсудимыми банку был нанесен ущерб на общую сумму 2,545 млрд рублей.

Калви заявлял, что кредиты ПКБ были использованы по просьбе банка для погашения обязательств "Восточного" перед кипрской компанией BrokerCreditService на 2,5 млрд рублей, обеспеченных евробондами на 5 млрд рублей. Balakus, по его словам, была задействована в этой операции.

Кроме того, Калви настаивает, что стоимость пакета спорных акций IFTG, переданных банку по отступному соглашению, по разным оценкам составляла сумму, существенно превышающую кредитные обязательства ПКБ.

В конце 2020 года ПКБ и "Восточный" заявили о достижении соглашения, в результате которого банк получил 2,5 млрд рублей - сумму вмененного Калви и его коллегам ущерба и отказался от гражданского иска, заявленного к фигурантам в рамках уголовного дела.