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Присяжные оправдали калининградских врачей в смерти младенца

Москва. 10 декабря. INTERFAX.RU - Присяжные заседатели Калининградского областного суда вынесли вердикт о невиновности врачей Елены Белой и Элины Сушкевич в гибели новорожденного, сообщил "Интерфаксу" адвокат Тимур Маршани.

Он отметил, что присяжные в ходе судебных слушаний "услышали доводы защиты" о невиновности врачей, обвиняемых в смерти новорожденного ребенка. "Это знаковое событие для всей российской врачебной общественности, которая нередко работает на грани возможного, выполняя свои обязанности в борьбе за жизни людей", - заявил Маршани.

В Калининграде идет суд по уголовному делу и.о. главврача городского роддома №4 Елены Белой и анестезиолога-реаниматолога областного перинатального центра Элины Сушкевич, которых обвиняют в убийстве новорожденного. Действия Белой и Сушкевич квалифицируются по статье 105 УК РФ (убийство малолетнего), также Белой инкриминируется статья 286 УК РФ (превышение должностных полномочий).

По версии обвинения, в ноябре 2018 года в родильном доме у женщины родился недоношенный ребенок массой тела 700 грамм. Следствие считает, что и.о. главного врача роддома Белая, получив информацию о рождении ребенка и его тяжелом состоянии, приняла решение об убийстве новорожденного. По мнению следователей, это было сделано для того, чтобы не допустить ухудшения медицинской статистики, что могло негативно повлиять на дальнейшее назначение Белой на должность главного врача.

Как считает обвинение, для совершения убийства Белая привлекла врача Сушкевич. Она прибыла в составе реанимационной бригады для оказания ребенку медицинской помощи и дальнейшей его транспортировки в перинатальный центр. По указанию Белой, считает следствие, Сушкевич ввела смертельную дозу лекарственного препарата "Магния сульфат" новорожденному, в результате чего наступила его смерть. Далее по указанию Белой в историю родов были внесены заведомо ложные сведения о том, что имел место факт интранатальной смерти, то есть гибель плода.

В настоящее время Белая и Сушкевич задержаны и находятся под домашним арестом.

Между тем в поддержку врачей выступили многие медики, блогеры, Российское общество неонатологов. Общественность отмечает, что во всем мире выживаемость таких младенцев с экстремально низкой массой тела – 700 граммов, на 24-й неделе беременности не превышает 5-10%.

Президент НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонид Рошаль высказал мнение, что судмедэксперты могли ошибиться в выводах о причинах смерти младенца.

Калининград Елена Белая Элина Сушкевич

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