Поиск
AНачало в 16:15Швейцария Швейцария0 : 0Словакия СловакияПервый периодBНачало в 16:15США США1 : 1Латвия ЛатвияПервый период

Роман Протасевич стал фигурантом уголовного дела в ЛНР

Ему вменили участие в боевых действиях в составе батальона "Азов"

Роман Протасевич стал фигурантом уголовного дела в ЛНР
Фото: Станислав Красильников/ТАСС

Москва. 27 мая. INTERFAX.RU - Генпрокуратура самопровозглашенной Луганской народной республики возбудила уголовное дело в отношении соучредителя портала NEXTA Романа Протасевича, обвинив его в участии в боевых действиях в Донбассе в составе украинского националистического батальона "Азов", сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе ведомства.

Там напомнили, что в ЛНР "Азов" признан террористической организацией.

По версии следствия, летом 2014 года Протасевич добровольно вступил в ряды батальона "Азов" и с этого момента и до зимы 2015 года, находясь в должности заместителя командира связи второй ударно-штурмовой роты батальона "Азов", принимал участие в боевых действиях в составе батальона на территории Донбасса.

"Так, Протасевич Роман Дмитриевич, применяя тяжёлое вооружение (пушек МТ-12, гаубиц Д-30, минометов, зенитных установок), совершил ряд особо тяжких преступлений, выразившихся в осуществлении обстрелов населенных пунктов Донецкой народной республики, что повлекло гибель и ранение мирных граждан, разрушение и повреждение гражданской инфраструктуры", - сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры ЛНР.

26 мая глава КГБ Белоруссии Иван Тертель объявил, что Протасевич был участником батальона "Азов". "Неоспоримо, что данное лицо в полной мере соответствует определению террориста, боевика-наемника, участника кровавых событий в составе печально известного батальона "Азов", связанных с бесчинствами и гибелью мирного населения на юго-востоке Украины. И это не только наши данные и данные следствия, но и факты, изложенные в СМИ с личными признаниями Протасевича, которые широко доступны", - сказал он тогда.

Тертель также назвал Протасевича организатором и координатором массовых беспорядков в Белоруссии и руководителем одного из интернет-каналов, признанных в стране экстремистским.

Роман Протасевич - редактор телеграм-канала "Беларусь головного мозга" и бывший главред телеграм-канала NEXTA. Оба ресурса признаны властями Белоруссии экстремистскими. В 2020 году основатели NEXTA Степан Путило и Протасевич были в Белоруссии объявлены террористами. Протасевич был объявлен в межгосударственный розыск по делу об организации массовых беспорядков.

23 мая самолет Ryanair, на котором Протасевич с подругой летели из Афин в Вильнюс, принудительно сел в Минске. На посадку его сопровождал истребитель ВВС Белоруссии. После посадки Протасевича и его спутницу - гражданку России Софию Сапегу - задержали.

Хроника 23 – 27 мая 2021 годаЭкстренная посадка самолета Ryanair в Минске
ЛНР Донбасс Роман Протасевич Азов Украина Белоруссия КГБ Иван Тертель

Новости по теме

Новости

Google оштрафован на 3,5 млн рублей

TikTok оштрафован на 1,5 млн руб. за отказ удалить запрещенный контент

Гендиректор Wildberries Татьяна Бакальчук выдвинута в набсовет ВТБ

Путин заявил, что России нужно больше военно-транспортных самолетов и вертолетов

Путин заявил, что России нужно больше военно-транспортных самолетов и вертолетов

Минприроды оценило вероятный ущерб от деградации мерзлоты в 5 трлн руб.

Минприроды оценило вероятный ущерб от деградации мерзлоты в 5 трлн руб.

Иск Навального к Пескову рассмотрят 15 июня

Ученые приравняли магаданцев к жителям арктической зоны

Пандемия коронавируса

Центр Гамалеи оценил долю полностью привитых от COVID россиян в 10%

Депутаты хотят разрешить россиянам самим запрещать выдачу кредитов

Депутаты хотят разрешить россиянам самим запрещать выдачу кредитов
Экстренная посадка самолета Ryanair в Минске

РФ де-юре может поднять вопрос о передаче ей задержанной в Минске Сапеги

РФ де-юре может поднять вопрос о передаче ей задержанной в Минске Сапеги
 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');