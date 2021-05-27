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Суд в Москве оштрафовал Twitter на 19 млн руб. за шесть правонарушений

Москва. 27 мая. INTERFAX.RU - Мировой суд Таганского района Москвы в четверг признал Twitter виновным в совершении шести административных правонарушений - соцсеть не удалила запрещенный контент с призывами к участию в несогласованных акциях.

"Организации назначен штраф на общую сумму в размере 19 млн рублей", - сообщила "Интерфаксу" пресс-секретарь Таганского суда Зульфия Гуринчук.

Компания признана виновной по ч.2 ст. 13.41 КоАП РФ (неудаление владельцем информационного ресурса в сети "Интернет" информации или интернет-страницы в случае, если обязанность по удалению такой информации, предусмотрена законодательством РФ). Наказание за данное правонарушение предусматривает штраф от 800 тыс. до 4 млн рублей.

В апреле Twitter уже получила 8,9 млн рублей штрафов за аналогичные правонарушения. Таким образом, в общей сложности, компания должна выплатить за нарушение российского законодательства 27,9 млн рублей.

Twitter Зульфия Гуринчук Москва Таганский суд

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