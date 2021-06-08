Штрафы для "Одноклассников" за запрещенный контент признаны законными

Москва. 8 июня. INTERFAX.RU - Савеловский суд Москвы оставил без изменений решения о назначении штрафов на 4 млн руб. компании "Мэйл.Ру" из-за неудаления в принадлежащей ей соцсети "Одноклассники" контента, связанного с призывами к несовершеннолетним участвовать в несогласованных акциях.

Как сообщили "Интерфаксу" в суде во вторник, соответствующие решения мирового суда были оставлены без изменений, а жалобы "Мэйл.Ру" - без удовлетворения.

В начале марта мировой суд Савеловского района Москвы признал "Мэйл.Ру" виновной в совершении двух административных правонарушений - неудалении информации или страницы с запрещенной информацией (ч. 2 ст. 13.41 КоАП РФ). За каждое из них компании был назначен штраф в 2 млн руб.

Речь идет о контенте, связанном с призывами к несовершеннолетним участвовать к несанкционированных акциях.

В середине апреля сообщалось, что Mail.ru обжаловала эти штрафы.

За последнее время по протоколам Роскомнадзора различные социальные сервисы - российские и иностранные - были оштрафованы на несколько десятков миллионов рублей за неисполнение требований об удалении запрещенного контента.