Хуснуллин предложил создать в МГСУ кафедру девелопмента

Москва. 16 сентября. INTERFAX.RU - Вице-премьер Марат Хуснуллин предложил создать в Московском государственном строительном университете кафедру девелопмента и выразил готовность там преподавать.

"Я предлагаю создать кафедру девелопмента на базе МГСУ и представителей крупнейших российских застройщиков пригласить к преподаванию", - заявил он на Международном научно-практическом симпозиуме "Будущее строительной отрасли: Вызовы и перспективы развития".

Он подчеркнул, что готов заниматься со студентам и сам. "Как только кафедра будет создана - приду преподавать", - заверил вице-премьер.

Ректор НИУ МГСУ Павел Акимов пообещал открыть такую кафедру.