Обжаловано продление ареста бывшего схиигумена Сергия

Москва. 28 мая. INTERFAX.RU - Защита бывшего схиигумена Сергия (Николая Романова) обжаловала решение Басманного суда, который 26 мая продлил ему арест на месяц. Об этом "Интерфаксу" сообщил его адвокат Павел Бабиков.

Сергий находится под стражей с 29 декабря. Его задержали в Среднеуральском женском монастыре, где он раньше был духовником. Он удерживал обитель под контролем с середины июня.

С весны 2020 года обострился его конфликт с Екатеринбургской епархией на почве его сомнений в существовании пандемии COVID-19 и отказе соблюдать ограничения. Летом его лишили сана, в сентябре отлучили от церкви.

Сейчас он находится в СИЗО в Москве, расследование его уголовного дела завершилось в середине мая. Ему вменяют ч. 3 ст. 110.1 (склонение к самоубийству), ч. 3 ст. 148 (нарушение права на свободу совести и вероисповеданий) и ст. 330 УК (самоуправство).