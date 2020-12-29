ОАК поставила в 2020 году 12 "суперджетов"

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Москва. 29 декабря. INTERFAX.RU - Филиал "Региональные самолеты" ПАО "Корпорация "Иркут" (ранее - "Гражданские самолеты Сухого") поставил в 2020 году в общей сложности 12 самолетов Sukhoi Superjet 100.

Получателями машин были авиакомпании "Аэрофлот" и его дочерняя "Россия", "Азимут" и Red Wings, сообщила пресс-служба "Иркута". Поставки выполнялись через ПАО "ГТЛК" (принадлежит Минтрансу) и ООО "ПСБ Авиапрофлизинг" (структура Промсвязьбанка).

В 2019 году было поставлено восемь "суперджетов", уточнили "Интерфаксу" в пресс-службе "Иркута".

Российские авиакомпании эксплуатируют более 100 "суперджетов", из них более 50 - у "Аэрофлота". За рубежом SSJ-100 имеются в парках мексиканской Interjet, несколько VIP-версий есть у королевских ВВС Таиланда и госструктур Казахстана.

"Иркут" входит в ПАО "Объединенная авиастроительная корпорация" (ОАК, входит в "Ростех").