Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 16:28Заразились
на 29.12В России 3 105 037+27 002В мире 81 278 115+494 441

ОАК поставила в 2020 году 12 "суперджетов"

ОАК поставила в 2020 году 12 "суперджетов"
Фото: Антон Новодережкин/ТАСС

Москва. 29 декабря. INTERFAX.RU - Филиал "Региональные самолеты" ПАО "Корпорация "Иркут" (ранее - "Гражданские самолеты Сухого") поставил в 2020 году в общей сложности 12 самолетов Sukhoi Superjet 100.

Получателями машин были авиакомпании "Аэрофлот" и его дочерняя "Россия", "Азимут" и Red Wings, сообщила пресс-служба "Иркута". Поставки выполнялись через ПАО "ГТЛК" (принадлежит Минтрансу) и ООО "ПСБ Авиапрофлизинг" (структура Промсвязьбанка).

В 2019 году было поставлено восемь "суперджетов", уточнили "Интерфаксу" в пресс-службе "Иркута".

Российские авиакомпании эксплуатируют более 100 "суперджетов", из них более 50 - у "Аэрофлота". За рубежом SSJ-100 имеются в парках мексиканской Interjet, несколько VIP-версий есть у королевских ВВС Таиланда и госструктур Казахстана.

"Иркут" входит в ПАО "Объединенная авиастроительная корпорация" (ОАК, входит в "Ростех").

Иркут ОАК Sukhoi Superjet 100

Новости

Росстат заявил о росте "индекса Оливье" на 6,1% за год

Росстат заявил о росте "индекса Оливье" на 6,1% за год

Министр культуры объяснила смену руководства Фонда кино

Итоги года: 2020

"Транснефть" - беда не приходит одна

"Транснефть" - беда не приходит одна
Итоги года: 2020

На последнем дыхании: как рынки капитала воспрянули духом, заглянув в бездну

На последнем дыхании: как рынки капитала воспрянули духом, заглянув в бездну

Дефицит бюджета РФ в 2020 году составит 3,9% ВВП

Начались предновогодние проблемы с доставкой из интернет-магазинов

Индекс Nikkei 225 превысил 27 000 пунктов впервые с 1991 года

Итоги года: 2020

Акции китайских компаний подорожали на $5 трлн в 2020 году

Итоги года: 2020

Списание нефтекомпаниями стоимости активов было максимальным за 10 лет

Списание нефтекомпаниями стоимости активов было максимальным за 10 лет
Итоги года: 2020

Телеком успешно пересдал анализ на концентрацию антител к кризисам

Телеком успешно пересдал анализ на концентрацию антител к кризисам
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');